Grève à la SNCF : pour jeudi, prévoyez 70% de TGV, 60% de Transilien et 50% d'Intercités et de TER

Désireux de "maintenir la pression", les syndicats veulent peser sur la fin du circuit législatif de la réforme, qui a été adoptée, mardi, en première lecture au Sénat.

Un TER et un Intercités sur deux, trois Transilien sur cinq et sept TGV sur dix circuleront, jeudi 7 juin, lors de la 27e journée de grève à la SNCF depuis début avril, selon les prévisions de la direction publiées mercredi. Il y aura un train sur deux à l'international, avec un trafic Eurostar et Thalys "quasi normal".

Ce 14e épisode de grève, qui commence formellement mercredi soir à 20 heures et qui s'achèvera samedi à 7h55, intervient après que le Sénat a adopté, mardi, en première lecture, le projet de loi de réforme du rail.

Disant vouloir "maintenir la pression", les syndicats souhaitent peser sur la fin du circuit législatif de la réforme et les étapes suivantes : les négociations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et celles au sein de l'entreprise.