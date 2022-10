Grève à la SNCF : "On est sur une journée de mobilisation plutôt réussie", déclare Erik Meyer, secrétaire Fédéral SUD-Rail

Un TER sur deux, un intercités sur deux, un trafic TGV quasi normal, mais des difficultés à attendre aussi sur plusieurs lignes de RER, en région parisienne. "On est sur une journée de mobilisation plutôt réussie", estime Erik Meyer, secrétaire Fédéral SUD-Rail, sur franceinfo ce mardi 18 octobre, alors qu'une journée de mobilisation interprofessionnelle se tient pour demander une hausse des salaires.

franceinfo : Comment jugez-vous la mobilisation à la SNCF ?

Erik Meyer : Elle est déjà fortement suivie au niveau des agents de la production. On compte plus d'un conducteur de train sur deux qui est en grève aujourd'hui, à peu près la même chose en contrôleurs, environ 30% des agents de la production de la maintenance au niveau national qui sont aujourd'hui en grève. On sur une journée de mobilisation qui est plutôt réussie, vu le niveau de grévistes, ça devrait quand même interroger le gouvernement et la direction de la SNCF sur les raisons de cette grève.

Est-ce une grève en solidarité des salariés de TotalEnergies ?

C'est l'étincelle ! Qu'est-ce qui a lancé ce mouvement-là ? C'est le double discours du gouvernement. On a un gouvernement qui, d'un côté, à travers Elisabeth Borne, demande aux entreprises, même quand elle était encore ministre du Travail, d'augmenter les salaires suite à l'inflation. Les entreprises ne le font pas. On a aujourd'hui un nombre de branches professionnelles qui sont encore avec des minimas sous le SMIC. On a des négociations salariales dans les entreprises qui ne démarrent pas. Dans le même temps, les entreprises ne jouent pas le jeu et le gouvernement décide de procéder à des réquisitions quand on a des salariés qui demandent des réévaluations de salaires. Oui, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres.

Appelez-vous à une grève reconductible ?

Ce n'est pas nous qui décidons de la reconduction de la grève. Ce sont les assemblées générales qui vont se réunir ce matin, en début d'après-midi au maximum. Aujourd'hui, la colère est grande chez les cheminots après un été quand même difficile pour tous ceux qui produisent. C'est eux qui décideront s'ils reconduisent. On aura très certainement dans beaucoup d'endroits du territoire des reconductions a minima pour demain.

Ce mouvement peut s'étendre jusqu'aux vacances de la Toussaint ?

Après, tout dépendra des propositions qui seront posées sur la table par la direction. Il aura fallu attendre hier matin pour recevoir un courrier de la direction de la SNCF qui acte un calendrier de discussions pour déboucher sur les négociations salariales de décembre. A ce stade, c'est insuffisant. Est-ce qu'aujourd'hui, la SNCF va faire d'autres propositions? On est en attente.