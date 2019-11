Grève à la SNCF : le trafic revient progressivement à la normale, avec 9 TGV sur 10 dès lundi sur l'axe Atlantique

Gwendoline Cazenave, directrice du TGV Atlantique à la SNCF, espère un retour à un trafic normal à partir de la semaine suivante.

Le trafic des TGV revient progressivement à la normale sur la façade Atlantique, avec "8 TGV sur 10 qui circulent" samedi 2 novembre, confirme sur franceinfo Gwendoline Cazenave, directrice du TGV Atlantique à la SNCF. "Le plan de transport de ce weekend est assuré comme prévu", ajoute-t-elle, précisant que "dès lundi, 9 TGV sur 10" circuleront sur cet axe.

"Tous les clients auxquels on a confirmé un train, auront bien ce train, y compris demain", précise Gwendoline Cazenave. La situation va s'améliorer lundi, avec 9 TGV sur 10 sur l'axe Atlantique. "On a vraiment pris tout au long de ce conflit le soin de desservir l'ensemble des destinations et de s'assurer que les trains les plus pleins seront assurés (...) de façon à servir au mieux les clients qui ont d'ores et déjà des réservations".

"Notre objectif est de revenir à un trafic normal à partir de la semaine suivante", a-t-elle ajouté. Le trafic est perturbé depuis le début des vacances de la Toussaint, par une grève au centre de maintenance de Chatillon en banlieue parisienne.