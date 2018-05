Grève à la SNCF : en moyenne un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq dimanche

Ce nouvel épisode de grève pourrait compliquer les retours après une semaine de ponts.

Le trafic ferroviaire sera encore perturbé, dimanche 13 mai, pour la 17e journée de grève contre la reforme de la SNCF. En moyenne la moitié des TGV et des Transilien, ainsi que deux TER sur cinq, circuleront selon les prévisions de la direction. Les perturbations seront plus fortes sur les trains Intercités : seul un sur trois devrait circuler et moins sur certaines destinations. En Ile-de-France, le trafic sera perturbé avec en moyenne un train sur deux pour les RER A et B et un train sur trois pour le RER C. A l'international, il y aura un train sur deux, avec un trafic "normal" pour les Eurostar et "quasi normal" pour les Thalys.

Depuis le début du mouvement, le 3 avril, le taux de grévistes est passé de plus de 30% à 15% des salariés, mais il se maintiendra toutefois au dessus des 50% ce dimanche parmi les conducteurs (55%).