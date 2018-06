Grève à la SNCF : 2 TGV et Transilien sur 3, 1 TER sur 2 et 2 Intercités sur 5 circuleront dimanche

La compagnie ferroviaire a communiqué ses prévisions de trafic pour cette treizième séquence de grève des cheminots.

La grève à la SNCF continue pour une treizième séquence. La compagnie ferroviaire a communiqué, samedi 2 juin, ses prévisions de trafic pour la journée de dimanche : deux TGV et Transilien sur trois circuleront, ainsi qu'un TER sur deux et deux Intercités sur cinq.

Les 4 organisations syndicales de SNCF ont déposé un préavis de grève national depuis le 2 avril 2018 à 19h. Par conséquent le trafic sera perturbé sur le réseau ferroviaire le Dimanche 3 Juin. #InfoTrafic #GrèveSNCF



https://t.co/ZctESlBjDj pic.twitter.com/6hLzwTTVP4 — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) 2 juin 2018

Pour ce qui est des TGV, la SNCF prévoit sept trains sur dix pour l'axe Atlantique, l'axe Sud-Est et les Ouigo. Trois trains sur quatre sont prévus pour pour l'axe Est, et trois TGV sur cinq pour l'axe Nord.

Pas de problème à l'international

En Ile-de-France, la circulation sera normale sur la ligne A du RER, ainsi que sur la partie sud de la ligne B. Sur la partie nord du RER B, il faudra compter un train sur deux, comme pour les lignes C et E.

Quant au RER D, la SNCF annonce la circulation de deux trains sur cinq pour la branche "Corbeil", un sur deux pour la branche "Melun" et deux trains sur trois pour la partie nord de la ligne.

Pour ce qui est de la circulation des trains internationaux, elle doit être "quasi-normale" sur les Eurostar et Thalys. Deux trains sur trois sont prévus sur les Lyria (vers la Suisse) et sur la liaison France-Italie. La circulation doit être "normale" pour la liaison vers l'Allemagne et l'Espagne.