SNCF : "On nous annonce plus de 20 heures de retard", la galère interminable de milliers de passagers dans le Sud-Ouest

Une dizaine de TGV ont été bloqués entre Dax et Bordeaux dans la nuit du dimanche 30 août au lundi 31 août en raison d'une série de pannes liée à l'alimentation électrique. Des milliers de voyageurs sont concernés.

Lundi 31 août, la SNCF a annoncé l'interruption du trafic "sur la ligne Bordeaux Hendaye et Bordeaux Tarbes jusqu'à 19h". Dimanche soir, une dizaine de TGV ont bloqués entre Dax et Bordeaux, et des milliers de passagers sont concernés.

"On nous annonce une arrivée sur Paris à 9h13 donc avec près de 20 heures de retard sur l'horaire initial. J'espère qu'au moins on va battre un record", relate à franceinfo ce lundi Grégory, un passager d'un TGV bloqué sur les voies entre Dax et Bordeaux.

1h15 du matin. Toujours dans le train coincé en pleine voie. Départ de Biarritz à 15h55. Je vais passer toute la nuit avec ma femme et mon fils de 2 ans sans distribution d'eau et nourriture.

Voilà où dort mon fils en plein covid

Bravo @SNCF @ouisncf pic.twitter.com/AyS8mTHDJu — GEN1US (@NormanGenius) August 30, 2020

"Un nouveau défaut d'alimentation électrique majeur vient de se produire entre Dax et Bordeaux et nécessite un diagnostic puis des réparations conséquentes", explique la SNCF aux passagers en colère vivant une nuit difficile.

@SNCF Sérieusement après 10h interminables d’attente et absolument aucune info, nourriture, eau (sauf pour certains apparement) votre solution c’est de retourner à hendaye et passer la nuit en “rame dortoirs” ?????????? #covid20 ???? #sncfdax #sncf — nastasiadmt (@NastasiaDmt) August 31, 2020

Des passagers sont toujours bloqués sur les voies entre les deux villes, dans les Landes, a appris ce lundi matin franceinfo auprès de la SNCF et de plusieurs passagers. Dimanche 30 août à la mi-journée, une première panne avait provoqué une série de retards importants.



.