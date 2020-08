Ce que l'on sait de la nuit de galère des voyageurs de la SNCF coincés entre Hendaye et Paris

La SNCF Nouvelle-Aquitaine précise qu'aucun train ne circulera lundi sur les lignes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Tarbes.

Des centaines de voyageurs se trouvant à bord de trois trains bloqués dans le Sud-Ouest ont vécu une nuit cauchemardesque, entre dimanche et lundi 31 août. "On a eu une succession d'événements exceptionnels", a expliqué Jean-Luc Gary, le directeur territorial de SCNF Réseau en Nouvelle-Aquitaine, lors d'une conférence de presse, listant les couacs, pannes et galères qui ont provoqué des retards de plusieurs heures et des annulations pour environ 5 000 voyageurs. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cet incident.

Trois trains ont été bloqués

Les passagers du TGV 8538 au départ de Hendaye, dont l'arrivée était prévue dimanche à 16h20 à Paris, ont été bloqués toute la nuit, d'abord à Morcenx puis Ychoux, 50 km plus loin, dans les Landes. La double rame a été stoppée "à la suite d'une succession de problèmes d'alimentation électrique" dans le secteur de Dax, a expliqué la SNCF Nouvelle-Aquitaine. Le millier de voyageurs a finalement été transporté au petit matin dans un autre train qui roulait vers Bordeaux vers 8 heures pour aller ensuite à Paris, selon une porte-parole de la SNCF Nouvelle-Aquitaine. Ils devraient y arriver vers 11 heures.

Mais 445 passagers de deux autres trains ont également connu une nuit de galère. Le train numéro 8546 prévu au départ de Hendaye à 17h55 pour une arrivée à Montparnasse aux alentours de 22 heures était parti finalement à 18h30... avant de se retrouver bloqué à Biarritz où un autre train n'avait déjà pas pu partir à 15h45. Ces deux TGV ont été jumelés et sont repartis à Hendaye où ils étaient toujours lundi matin.

Selon la SNCF, ces passagers ont fait l'objet d'une "prise en charge sur place. On a procédé à des acheminements de masques, distribué des couvertures, bouteilles d'eau, petits déjeuners. Et là, nous sommes en train d'étudier différentes solutions de rapatriement, pour qu'elles puissent rentrer chez elles dans les meilleurs délais et les meilleures conditions", a déclaré à l'AFP la direction de la compagnie.

Des "événements exceptionnels"

"Une enquête est en cours en interne pour savoir exactement ce qu'il s'est passé", a indiqué Jean-Luc Gary, directeur territorial de SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine, lors d'une conférence de presse lundi en fin de matinée. "Sur quasiment l'ensemble du sud Aquitaine, on a eu des événements de même nature qui se sont reproduits et sans doute dû à la même cause : c'est une cause qui s'est reproduite et qui a créé plusieurs événements sur la journée", a-t-il précisé.

"Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qu'on est sur une ligne électrifiée. Pour qu'un train circule sur une ligne électrifiée, il a besoin au-dessus de lui d'un pantographe qui fait contact avec le fil de ce qu'on appelle la caténaire. Est-ce un pantographe défectueux qui a arraché la caténaire ? Est-ce un élément défectueux de la caténaire qui a lâché ? Une enquête est en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé", a poursuivi Jean-Luc Gary.

La priorité, c'est de refaire circuler les trains le plus vite possible. Les vérifications dureront le temps qu'il faut, pour être sûr que lorsque nous remettrons en route, nous n'ayons pas de nouveau problème.Jean-Luc Garylors d'une conférence de presse

Les voyageurs seront totalement remboursés

"Nous allons rembourser le billet, et les voyageurs auront deux billets gratuits" pour leurs prochains voyages, a assuré Jérôme Attou, directeur de crise à la SNCF, lors de sa conférence de presse. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djabarri, avait d'abord parlé d'un remboursement à hauteur de 300 %. Jérôme Attou a également évoqué la "prise en charge totale des frais annexes" des voyageurs, comme par exemple les frais éventuels d'hôtels.

Pas de retour à la normale avant mardi

La SNCF Nouvelle-Aquitaine précise qu'aucun train ne circulera lundi sur les lignes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Tarbes. "Les voies pourraient rouvrir mardi matin mais les travaux sont assez conséquents. Soixante kilomètres de voies ont été endommagés, notamment au niveau des caténaires", a précisé le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV.