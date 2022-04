Covid-19 : la SNCF retrouve son niveau d'avant-crise à Pâques

Pour la période des vacances de printemps qui s'étend, toutes zones confondues, du 8 avril au 9 mai, la SNCF a déjà vendu 7,2 millions de billets TGV et Intercités.

La SNCF a vendu plus d'un million de billets grandes lignes pour le week-end de Pâques, a annoncé l'entreprise vendredi 15 avril. De quoi retrouver son niveau de 2019, avant la crise du Covid-19, les ventes étant même en légère progression sur l'ensemble des vacances de printemps.

Quelque 2 500 TGV et Intercités devaient circuler de vendredi à lundi, a-t-elle précisé dans un communiqué. Pour la période des vacances de printemps qui s'étend, toutes zones confondues, du 8 avril au 9 mai, la SNCF a déjà vendu 7,2 millions de billets TGV et Intercités, un chiffre en hausse de 3% par rapport à 2021 et près de trois fois supérieur à 2021.

Les Français réservent toujours plus au dernier moment, constate-t-on à la SNCF. Plus généralement, la compagnie constate une accélération des trajets loisirs, qui ont retrouvé leur niveau d'avant l'épidémie de Covid-19. La préoccupation demeure le trafic des professionnels, qui reste en retrait d'environ 50% par rapport à 2019, selon un porte-parole.