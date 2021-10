Carole Delga dénonce "les petits égoïsmes" et les "arguments fallacieux" du maire de Bordeaux contre la prolongation de la LGV Sud-Ouest

Vendredi 29 octobre sur France Bleu, Carole Delga a répondu au maire de Bordeaux, dénonçant ses "petits égoïsmes" concernant la prolongation de la LGV Sud-Ouest. Jeudi, l'écologiste Pierre Hurmic appelait à "arrêter ce projet insensé" qui consiste à prolonger la ligne au sud de Bordeaux, notamment en direction de Toulouse.

C’est facile, quand on est maire de Bordeaux, qu’on est à deux heures de Paris, d’expliquer aux autres qu’ils n’ont pas besoin d’être proches de Paris. Il y a une vraie injustice, une vraie inégalité territoriale. Carole Delga, présidente de la région Occitanie à France Bleu

"Nous avons financé à hauteur de 300 millions d’euros Tours-Bordeaux" a rappelé Carole Delga, s'érigeant contre "ces raccourcis qui sont fallacieux : de dire qu’en faisant des travaux sur la ligne existante, on va gagner du temps", a ajouté celle qui est également porte-parole d'Anne Hidalgo à la présidentielle 2022.

"Quand on est en responsabilité, on doit choisir la solution qui amène le maximum d’avantages", a-t-elle poursuivi. "Je ne vais pas nier que ce sont des terres agricoles en moins ou qu’il y a des impacts sur des villages ou sur des populations. Mais le bénéfice de la LGV est clairement et très largement positif. C’est ce qu’il faut rappeler. Et ensuite, il faut agir", a assumé Carole Delga.