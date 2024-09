Billets Ouigo à prix cassés : la Fnaut dénonce "un joli coup de communication"

"C'est un joli coup de communication pour essayer de montrer que Ouigo est toujours un train pas cher", critique mercredi 4 septembre sur France Inter François Deletraz, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, alors que 200 000 billets Ouigo sont mis en vente à 19 euros maximum pendant 48 heures.

Le patron de la Fnaut estime que cette vente flash ne représente "pas beaucoup", c'est-à-dire l'équivalent "de 200 trains, car il y a 1 000 personnes par train". À titre de comparaison, il rappelle que "depuis sa création, Ouigo a transporté 110 millions de passagers".

François Deletraz considère par ailleurs que ces billets à prix cassés participent d'une opération de communication "pour maintenir dans l'inconscient des gens que Ouigo est un train pas cher", alors que, selon lui, "ce n'est plus vraiment le cas". Le président de la Fnaut explique ainsi qu'entre "2018 et 2023, le prix moyen du Ouigo est passé de 23 à 34 euros". Il assure que malgré cette hausse de "45% en cinq ans", la compagnie ferroviaire a "réussi un coup de marketing incroyable d'imprimer dans la tête des gens que Ouigo était un train pas cher". Pourtant, l'écart "entre le Ouigo et le TGV normal se réduit de plus en plus", insiste-t-il. François Deletraz affirme même qu'un usager disposant d'une "carte avantage n'a aucun intérêt à prendre un Ouigo à service égal".