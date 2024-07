Attaque sur le réseau SNCF : "tous les trains" circulent "normalement" lundi matin, dit le ministre des Transports

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles de fibre optique passant près des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs ont été coupés et incendiés sur différents postes d'aiguillage stratégiques.

"Tous les trains" du réseau de lignes à grande vitesse français circulent "normalement", lundi 29 juillet au matin, trois jours après des actes de sabotage survenus le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, a assuré le ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete, à RTL. "Je vous le confirme, ce matin, tous les trains circulent, à la fois sur la ligne Est – ça, c'était le cas depuis samedi –, la ligne Atlantique – hier, on était déjà dans une situation quasi normale –, et sur le Nord – où hier, on était à trois trains sur quatre –, ça circule normalement aujourd'hui", a précisé le ministre démissionnaire.

Dimanche déjà, la SNCF annonçait que les travaux de réparation des lignes à grande vitesse étaient "totalement terminés" et qu'"il n'y [aurait] plus aucune perturbation" pour les voyageurs "dès lundi matin".

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles de fibre optique passant près des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs (feux rouges, aiguillages...) ont été coupés et incendiés sur différents postes d'aiguillage stratégiques à Courtalain (LGV Atlantique), Croisilles (LGV Nord) et Pagny-Sur-Moselle (LGV Est).