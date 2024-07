"Attaque massive" sur le réseau TGV : un week-end de chassé-croisé perturbé pour les voyageurs

P.-L. Monnier, L. Franchineau, B. Six, M. Cribier, N. Adamy, C. Michelland, L. Guideau, D. Aysun

Selon la SNCF, 7 TGV sur 10 circulent sur les axes nord, sud-ouest et Bretagne samedi, avec des retards moyens d'une à deux heures.

Après les nombreuses annulations de train vendredi 26 juillet, place aux nombreux retards dans les gares, samedi 27 juillet. Dans le Nord et dans l’Ouest, le trafic des TGV reste très perturbé après plusieurs actes de sabotage, vendredi 26 juillet au petit matin. Le train d’une famille pour Bordeaux (Gironde) est annulé, et la SNCF n’a pas proposé de plan B.

Une enquête a été ouverte

Sur le terrain, les équipes de la compagnie sont à pied d’œuvre, comme en Eure-et-Loir, sur les lignes Paris-Bordeaux et Paris-Rennes. Qui sont les incendiaires ? Les différents actes semblaient coordonnés. L'enquête ne fait que commencer. En attendant, la SNCF dit tout faire pour réparer le réseau. "On a mobilisé un maximum de personnes. (…) Notre objectif est de faire recirculer des trains à vitesse normale le plus vite possible", déclare Francesca Aceto, directrice régionale SNCF Réseau. Dans le Nord et l’Ouest, sept TGV sur dix sont en circulation, et il n’y aura pas de retour à la normale avant lundi matin.