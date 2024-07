"Attaque massive" sur le réseau TGV : la SNCF demande aux voyageurs d’attendre le "SMS qui leur arrivera" avant "de se rendre en gare" pour prendre leur train

Matthieu Chabanel, président-directeur général de SNCF Réseau a appelé vendredi 26 juillet sur franceinfo les voyageurs qui doivent prendre un train vendredi ou samedi "d’attendre la reconfirmation par SMS qui leur arrivera de la circulation de leur train pour se rendre en gare".

Ce sont "800 000 voyageurs" au total qui vont être affectés tout le week-end après les attaques malveillantes contre les lignes à grande vitesse (LGV) Atlantique, Nord et Est de la SNCF. Matthieu Chabanel recommande vivement aux voyageurs d’attendre, via les outils numériques d'informations voyageurs, "la confirmation ou l’annulation de leur train" avant de rendre dans la gare. "On va vraiment essayer tout au long du week-end d'améliorer le service et de mettre en circulation le plus grand nombre de trains possible, y compris en utilisant les lignes TER", a-t-il expliqué.

"Les perturbations dureront au moins jusqu'à la fin du week-end"

La SNCF a déjà pu améliorer les "conditions de circulation" sur la LGV Est, "notamment à destination de Nancy et de Metz". En revanche, "la situation reste plus difficile sur la LGV Atlantique où il n'y aura pas de circulation au moins jusqu'à 13 heures", précise-t-il.

Plusieurs dizaines de cheminots sont sur le terrain pour réaliser des diagnostics et les réparations après actes de sabotage : "Ça va être un travail minutieux et relativement long. On pourra dans la journée donner plus de précisions sur l'amélioration du trafic. Mais les perturbations dureront au moins jusqu'à la fin du week-end", assure-t-il.

Matthieu Chabanel assure qu'en fin de journée, la SNCF pourra donner des informations sur "la situation pour les trains de demain de manière assurée". Puis, "au fur et à mesure, on diffusera comme l'information avec une anticipation de plus en plus grande", dit-il. Mais le "point noir" restera les liaisons atlantiques, selon lui. "C'est là où les dégâts sont les plus importants. C'est là aussi où il y a le plus grand nombre de trains à faire rouler", explique-t-il.