Accident de TER en Alsace : un cheminot meurt, deux autres sont blessés

Ils ont été percutés par le train régional alors qu'ils travaillaient sur un chantier.

Un agent de la SNCF est mort mercredi 18 mars au matin dans un accident de TER, rapporte France Bleu Alsace. L'accident s'est produit vers 9h30, le TER de la ligne reliant Nancy à Strasbourg a percuté une équipe d'agents qui travaillaient sur un chantier mobile, peu avant Vendenheim, à quelques kilomètres au nord de Strasbourg.

Trois agents de la SNCF ont été percutés par lce train express régional. L'un des emloyés est mort, un autre est gravement blessé, le troisième est lui plus légèrement touché. Les rares passagers du train sont indemnes.Ils ont été pris en charge par un contrôleur qui se trouvait à bord.

"L'émotion" du secrétaire d'Etat aux Transports

On ne connaît pas les causes exactes de l'accident et une enquête a été ouverte. Selon les premières constatations, les agents portaient leur gilets fluos et leurs équipemets de protection.

La circulation a repris depuis 11h20 sur cette ligne TER du Grand-Est, mais à marche lente. Sur Twitter, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari a fait par de "son émotion" adressant ses "condoléances aux proches et eux collègues" de l'agent décédé.