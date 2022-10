Brut.

“Tu fais passer au compte-gouttes. Bloque. - Tu fais passer ceux qui veulent de l'éthanol, tu les envoies de l'autre côté, qu'ils fassent le tour par là.” La pénurie de carburant n’a pas épargné Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Pourtant, ici, il n’y a pas de files à rallonge, du temps d’attente à n’en plus finir, des bagarres et des insultes, grâce à ces jeunes du quartier qui organisent le passage des voitures pour fluidifier la circulation. “Il y en a qui pensent qu’on travaille ici, mais il y en a qui savent, on les a avertis qu'on leur donnait un coup de main”, explique Djibril. “Des fois, il y a des femmes. Il y a quatre types qui arrivent dans une voiture et ils passent devant, elles ne peuvent rien faire. Alors que si c'étaient des mecs dans la voiture, ils n'auraient pas fait la même chose."

“Ça nous fait plaisir d'aider les gens”

“Dès qu'on est arrivés l'autre fois, plus de bagarres, plus d'histoires”, se remémore Biff. Pour Féfé, “tout le monde est au courant qu’il y a des gens qui gèrent ici. Ça veut dire qu'ils attendent, en fait, leur tour.” “C'est mon rôle de citoyen, on va dire, de bon citoyen. (...) C'est tout le quartier qui se mobilise. Là, il y a tout le monde, il y a les jeunes, les plus âgés”, montre Ben.

De quoi ravir les habitants des alentours. “Ils n'encaissent pas, ils font passer les gens sans bagarre, sans rien. C'est bien ce que vous faites”, remercie un habitant. “C'est une super initiative, c'est super sympa, c'est ordonné et tout, nickel! Là, ça fait même pas 15 minutes qu’on attend”, s'enthousiasme une conductrice.