TotalEnergies "ne paie pas d'impôt en France", alors qu'il enregistre des "profits exceptionnels", dénonce l'économiste Maxime Combes

Total annonce 5,7 milliards de dollars de bénéfices au 2e trimestre de l'année 2022, soit plus de deux fois plus que l'an dernier à la même période, et plus de 18,8 milliards de dollars de profits sur le seul premier semestre de 2022. "Ce que fait Total avec l'augmentation de ses profits, c'est augmenter la rémunération des actionnaires et c'est extrêmement problématique", estime Maxime Combes.

franceinfo : Comment expliquer de tels résultats ?

Maxime Combes : L'inflation des prix sur les marchés mondiaux conduit à ce que tous les raffineurs puissent dégager des marges bien plus importantes qu'habituellement sur cette activité-là. C'est lié à l'augmentation des prix sur toute la chaîne de production. Nous avons donc, en conséquence, des profits exceptionnels et incroyables, qui dépassent toutes les attentes qui auraient pu être celles des marchés ces dernières années.

Remise de 20 centimes de Total : un risque de "perte d'emplois" pour les concurrents, selon le représentant de 5 800 stations

Combien pèse, par rapport à cela, le geste commercial de 20 centimes de moins par litre de carburant qu'accorde Total à partir de la rentrée ?

Il faudrait avoir les chiffres réels de ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, mais Total a annoncé que cela représenterait sans doute 500 millions d'euros. C'est à peine 0,2 % du chiffre d'affaires 2021 de TotalEnergies. C'est une part extrêmement faible de ce que Total a versé à ses actionnaires l'an dernier, soit près de 9 milliards d'euros. C'est une part d'autant plus faible que ses profits sont en train d'exploser en 2022. TotalEnergies a déjà annoncé augmenter son dividende pour 2022 et ses rachats d'actions. Donc, principalement, ce que fait Total avec l'augmentation de ses profits, c'est d'augmenter la rémunération des actionnaires et c'est extrêmement problématique.

[REVELATIONS]



Alors que @TotalEnergies annonce plus de 17,7 milliards € de profits (18,8 Mds $) sur le seul 1er semestre 2022, nous sommes en mesure d'affirmer que le groupe n'a pas payé d’impôts sur les sociétés en France ni en 2019 ni en 2020



Article à venir sur @bastamedia_ pic.twitter.com/4RQmDuYqel — Maxime Combes (@MaximCombes) July 28, 2022

Pourquoi jugez-vous la situation "problématique" ?

Nous sommes en mesure d'affirmer que Total n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France, ni sur son exercice 2019, ni sur son exercice 2020. Sur l'exercice 2020, c'était attendu puisque Total avait annoncé des pertes record cette année-là, mais sur 2019, c'est plus surprenant, puisque Total faisait déjà 10 milliards d'euros de profits à l'échelle mondiale et n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France cette année-là. Cela relance le débat sur "faut-il taxer les superprofits dans les grandes entreprises", mais aussi le débat plus général sur "faut-il faire payer l'impôt à ces grands groupes qui n'en paient pas en France".

Superprofits : plutôt que d'instaurer une taxe, Elisabeth Borne préfère "demander" aux entreprises "d'aider les Français"

Aurore Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, assure que Total paie déjà des impôts en France, c'est faux selon vous ?

Je ne sais pas sur quoi se base Aurore Bergé, mais c'est complétement faux, moi je me base sur les données publiées par Total. Il s'agit d'un rapport pays par pays de ce que Total a payé comme impôt dans chaque pays. Dans son exercice 2019, TotalEnergies est clair, le groupe n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France et a même obtenu un chèque du Trésor public pour avoir payé une somme beaucoup plus importante les années précédentes. TotalEnergies ne paie pas sa juste part d'impôt sur le territoire national et TotalEnergies justifie de ne pas payer d'impôts en France par le fait de domicilier ses profits hors de France, alors que le groupe a 21 % de son activité en France, un quart de ses salariés sur le territoire français et son siège social en France. Sans oublier qu'il s'agit d'un groupe soutenu par le pouvoir public dans ses investissements à l'étranger.