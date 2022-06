Pouvoir d'achat : entre trois et cinq millions de foyers bénéficieront d'une aide alimentaire à la rentrée 2022

Face à l'urgence sociale et la montée continue de l'inflation, le gouvernement a annoncé un projet de loi dédié au pouvoir d'achat, mardi 7 juin.

Mardi 7 juin, la Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé une aide pour la rentrée, qui concernerait entre trois et cinq millions de foyers, pour les aider contre l'inflation. La remise de 18 centimes par litre de carburants s'arrêtera fin août. Quant au bouclier tarifaire sur l'énergie, il se poursuivra jusqu'à fin 2022. L'aide inflation, mise en place à la rentrée, sera accompagnée, à l'automne, d'une aide aux "gros rouleurs".

Les ménages les plus modestes seront prioritaires

Le chèque alimentaire, qui devrait permettre aux Français d'accéder à des produits bios et locaux, est toujours en réflexion. Pour Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste à BDO France, le coup de pouce contre l'inflation "sera sûrement compris, si c'est sous forme d'aide, entre 50 et 100 euros (…) en termes de coûts pour les finances publiques, ce sera assez important", assure-t-elle. Les ménages ayant les revenus les plus bas seront prioritaires pour cette aide. Une loi pouvoir d'achat sera dévoilée après les élections législatives, le 29 juin.