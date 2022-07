Pouvoir d'achat : carburants, alimentation... Quelles sont les pistes de l'exécutif ?

Le gouvernement évoque déjà des pistes pour aider les Français, que ce soit sur les carburants ou les prix de l'alimentaire. "Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a présenté deux pistes ce matin à la radio. Première proposition : la mise en place d’une indemnité kilométrique pour aller travailler", explique le journaliste Olivier Poncelet, présent, lundi 4 juillet, sur le plateau du 12/13. Elle s’adresserait aux personnes qui ont déjà une voiture et un emploi, et serait versée sous condition de ressources.

Des promotions autorisées jusqu'à 50 % dans l'alimentaire

Quant à la ristourne de 18 centimes par litre à la pompe, elle s’arrêtera à la fin de l’année. "Ce nouveau dispositif qui pourrait lui succéder au 1er janvier serait donc davantage ciblé sur les travailleurs, en particulier les moins aisés d’entre eux", ajoute le journaliste. Concernant l’alimentation, Bruno Le Maire "propose d’autoriser les promotions jusqu’à 50 % dans l’alimentaire". Aujourd’hui, hyper et supermarchés ne peuvent excéder 34 % de remise. L'équation est difficile, car il faut d'un côté protéger les producteurs, et de l'autre convaincre les intermédiaires et la grande distribution de réduire leurs marges afin de faire baisser les prix.