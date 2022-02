Les prix des carburants atteignent de nouveaux sommets en France

Une courbe croissante. Les prix des carburants routiers vendus en France ont poursuivi leur progression vers de nouveaux records la semaine dernière, dans le sillage des cours du brut, selon des données du ministère de la Transition écologique publiées lundi 14 février.

Le litre de gazole a atteint 1,6995 euro en moyenne, selon des chiffres hebdomadaires du ministère arrêtés vendredi. C'est encore 1,41 centime de plus que la semaine précédente. Le litre de super SP95 valait pour sa part 1,7810 euro (+1,56 centime) et celui de SP 95-E10, 1,8366 euro (+1,56 centime également).

Plusieurs aides mises en place

Les prix à la pompe n'ont pas cessé d'augmenter ces dernières semaines dans le sillage des cours du pétrole, entraînés par les tensions géopolitiques et l'offre toujours limitée des grands pays producteurs. Les cours du baril de Brent de la mer du Nord sont passés au-dessus des 96 dollars lundi –un pic inédit depuis 2014–, sur fond de craintes occidentales d'une invasion russe de l'Ukraine.

La hausse des prix à la pompe est sensible pour le gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle. Des mesures d'accompagnement ont déjà été annoncées pour les ménages (augmentation de l'indemnité kilométrique, indemnité inflation...), et certains distributeurs consentent des ristournes à leurs clients.

"On s'attend à ce que le prix du pétrole reste assez durablement haut", a déclaré le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur RMC. "Ce que nous ont dit les experts, c'est que quand on fait des aides ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est plus efficace et vous dépensez moins d'argent public", a-t-il assuré.