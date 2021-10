Hausse du prix des carburants : la mise en place d'une aide financière se confirme

Face à la hausse des tarifs des carburants, le gouvernement a présenté une nouvelle arme, lundi 18 octobre sur France 2 : le chèque carburant. Le dispositif subventionnera l'achat d'essence, en faveur des foyers modestes, à savoir "ceux qui parce qu'ils vont devoir faire leur plein d'essence ne pourront pas faire d'autres achats", a précisé la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Les arbitrages en fin de semaine

Pour les plus précaires, l'achat de carburant représente jusqu'à 10% du budget mensuel, contre 3% pour les ménages les plus aisés. La piste du gouvernement semble séduire la plupart des automobilistes rencontrés durant la matinée par les équipes de France Télévisions. "Il faut soutenir les ménages les plus modestes", indique ainsi l'un d'eux. Certains estiment toutefois qu'il faut aller plus loin, par exemple "baisser les taxes". Pour l'heure, aucune indication sur le montant ou la cible du chèque carburant n'a été dévoilé. Les arbitrages devraient être rendus d'ici la fin de la semaine.