Hausse des prix du carburant : Barbara Pompili "demande aux distributeurs de faire un geste"

Alors que le prix des carburants flambe, la ministre de la Transition écologique a "demandé aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile, en réduisant leurs marges". "Je me réserve la possibilité de les réunir en cas de besoin", a ajouté Barbara Pompili lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, mardi 12 octobre. Le prix moyen du gazole à la pompe a atteint 1,5354 euro vendredi, battant ainsi son record historique de 1,5331 euro du 12 octobre 2018, selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique.

"Nous allons nous assurer que les distributeurs jouent le jeux et ne profitent pas de la situation pour accroitre les prix à la pompe (...) je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile en réduisant leurs marges", dit @barbarapompili. pic.twitter.com/9rmfV2ZL1s — LCP (@LCP) October 12, 2021

"Nous allons dans un premier temps nous assurer que les distributeurs jouent le jeu, et qu'aucun d'entre eux ne profite de la situation pour accroître les prix à la pompe de manière excessive au détriment des Français les plus modestes", a également promis Barbara Pompili. "Nous ne laisserons pas nos concitoyens sans solution face à cette hausse des prix du carburant, en particulier les nombreux Françaises et Français qui ont besoin de leur voiture tous les jours", a-t-elle assuré.