Eurozapping : les profits faramineux du géant pétrolier Shell indignent les Britanniques

G. Dehlinger, C. Gindre

Au Royaume-Uni, les profits faramineux de Shell indignent la population. Le géant pétrolier a cumulé plus de neuf milliards d'euros de bénéfices entre juillet et septembre 2022. C'est le résultat des prix stratosphériques des carburants dans les stations-service. Des chiffres choquants dans un pays où l'inflation atteint les 10% et où les factures d'énergie sont devenues vertigineuses.

Un espion russe présumé arrêté en Norvège

En Norvège, un espion russe présumé a été arrêté, lundi 24 octobre. Il travaillait dans une université et se faisait passer pour un Brésilien. L'homme de 37 ans, soupçonné d'espionnage au profit des Russes, a été incarcéré, mardi 25 octobre. Depuis que des drones ont été détectés au-dessus de ses installations pétrolières, la Norvège se méfie de son voisin russe. Des exercices avec les troupes allemandes ont lieu actuellement pour protéger les sites en question.