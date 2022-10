Les services de renseignement français alertent sur la présence d'espions russes sur Leboncoin

FRANCEINFO

Leboncoin fait l'objet d'une surveillance accrue depuis que les services de renseignement français ont alerté sur la présence d'espions russes sur le site de petites annonces. Des étudiants et des jeunes actifs sont approchés dans le but de les recruter.

Des espions sont à la recherche d’informateurs pour Moscou sur Leboncoin, de professeurs de mathématiques ou de français, issus des grandes écoles ou d’entreprises technologiques qui proposent des cours. Ce sont des cibles à haut potentiel pour les espions russes. "Les Russes cherchent via Internet des étudiants sur des domaines qui les intéressent et qui sont sensibles comme la recherche nucléaire, la physique nucléaire", détaille Vincent Crouzet, ex-agent de la DGSE.

Un espion russe démasqué en pleine transaction

À Paris, en 2020, un jeune ingénieur en intelligence artificielle a ainsi été "tamponné", comme disent les services du renseignement. Un expert du KGB l’a contacté sur Leboncoin. Ils se sont vus dans un restaurant pour des cours de mathématiques. Mais un jour, l’espion s'est montré plus insistant et lui a demandé des notes sur le sujet sur lequel travaillait l’étudiant, lui proposant de l’argent en échange. L’espion russe a ensuite été démasqué en pleine transaction et renvoyé en Russie. Douze affaires similaires ont été recensées en trois ans par la DGSI. Pour la première fois, les services alertent et communiquent sur les techniques russes employées et la manière de les déjouer.