Carburants : des prix en hausse partout en Europe

Le carburant est cher en France, mais il est encore plus cher dans d'autres pays. Le prix moyen du litre de SP95 est à 1,63 euro dans l'Hexagone. Au Royaume-Uni, il est à 1,65 euro et 1,67 euro en Allemagne. En Italie, c'est beaucoup plus onéreux avec le litre à 1,73 euro et encore pire aux Pays-Bas avec 1,93 euro. Il est moins cher en Espagne (1,47 euro) et au Luxembourg (1,43 euro). La différence des tarifs s'explique par la part variable des taxes sur un litre de SP95. En France, elles représentent 59%, comme au Royaume-Uni. En Italie, c'est 61%. En revanche, en Allemagne, c'est 54% et en Espagne 50%.

Pas d'aides en vue ailleurs qu'en France

Aucun pays n'a encore annoncé des mesures pour faire baisser les prix du carburant. Ils ont pris des mesures concentrées sur les tarifs du gaz et de l'électricité dont les coûts flambent avec des baisses de taxes ou des aides pour les foyers les plus modestes. Aucun autre pays n'envisage de faire de même pour l'essence ou le gazole comme c'est à l'étude actuellement en France.