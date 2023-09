Carburant à "prix coûtant" : le porte-parole des pétroliers en France ne veut pas "bercer les consommateurs d'illusions" sur une baisse des prix

Si le carburant était vendu à prix coûtant, comme le demande Emmanuel Macron aux distributeurs, "les prix baisseraient de l'ordre d'un centime par litre", prévient Olivier Gantois, président de l’UFIP Énergies et Mobilités, lundi sur franceinfo.

Temps de lecture : 1 min

Olivier Gantois, président de l’UFIP Énergies et Mobilités, et porte-parole des pétroliers en France a déclaré lundi 25 septembre sur franceinfo ne veut pas vouloir "bercer les consommateurs d'illusions", alors qu'Emmanuel Macron a demandé dimanche 24 septembre aux distributeurs de vendre le carburant à "prix coûtant" pour faire face à la hausse des prix.

>> Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron aux 20 Heures de France 2 et TF1

La vente à prix coûtant n'aura pas d'effet miracle sur les prix, prévient Olivier Gantois : "Quand on passe du prix pratiqué aujourd'hui au prix coûtant, on parle de quelques centimes par litre seulement de remise à la pompe. Les prix baisseraient, si on vendait à prix coûtant de l'ordre d'un centime par litre".

"Il n'y aura pas de décision concertée entre raffineurs"

Les distributeurs avaient refusé la proposition d'Élisabeth Borne de vendre du carburant à perte. Cette fois, Emmanuel Macron leur demande de renoncer à leur marge pour faire face à la flambée du prix des carburants. "Certains raffineurs ont déjà annoncé des mesures sur les prix des carburants, ajoute le porte-parole des pétroliers en France. Mais ce sont des mesures qui sont propres à un distributeur et non pas concertées".

Olivier Gantois annonce qu'il ne faut rien attendre non plus des raffineurs : "On est dans la logique des marchés. Un carburant à un prix qui est continental, donc européen, qui résulte de l'équilibre offre-demande. Cet équilibre s'impose à la France. La France n'y changera rien, a-t-il expliqué. Au moment du confinement, les raffineurs ont passé un an et demi à perdre de l'argent. Ils ont quand même approvisionné en carburant les stations-service".