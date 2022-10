Pénurie de carburants : à 17h, 29,1% des stations-service sont en rupture d'au moins un produit

C'est un peu moins que la veille. Mercredi en fin d'après-midi, 30,8% des stations-service étaient en difficulté, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Les expéditions ont par ailleurs repris depuis Port-Jérôme et Dunkerque.

A 17h, 29,1% des stations-service sont en difficulté, sur au moins un carburant ce jeudi 13 octobre au niveau national, contre 30,8% mercredi, a appris franceinfo auprès du ministère de la Transition énergétique. Un chiffre en légère baisse. Dans le détail : 31,7% des stations-service sont concernées dans les Hauts-de-France (contre 42,6% mercredi) et 38,8% en Ile-de-France (contre 41,9% mercredi). Les tensions restent fortes en Centre-Val-de-Loire (41,2% de stations en difficulté aujourd’hui, 44,7% mercredi).

"La situation est globalement stable au niveau national, du fait des actions mises en place depuis le début de la crise notamment en direction des zones les plus touchées par le mouvement social", déclare le ministère. Toujours d'après le ministère, "le carburant acheminé depuis les dépôts de Port-Jérôme depuis mercredi et de Dunkerque ce jeudi contribuera notamment à l'approvisionnement de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France."

À Port-Jérôme, 7 000 m3 ont été expédiés en 24h par oléoduc, soit l’équivalent de plus de 110 000 pleins de voiture. À Dunkerque, 25 premiers camions auront quitté le dépôt d'ici 22 heures ce jeudi soir, soit 900 m3 depuis 15h, de l'ordre de 15 000 pleins de voiture. En ordre de grandeur, 7 000 m3 représentent la consommation journalière d'une région comme les Hauts-de-France.