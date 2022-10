Pénurie de carburant : les sociétés de transports frigorifiques sont en difficulté

Un tiers des stations-service françaises sont toujours en difficulté d'approvisionnement, mercredi 12 octobre. Les sociétés de transport frigorifique s’inquiètent de ne plus pouvoir livrer les grandes surfaces et mettent en garde contre des ruptures de stock à venir.

Pourrait-on bientôt manquer de produits frais ? Faute de carburant, les transporteurs vont devoir diminuer leurs livraisons. Dans les Hauts-de-France, une société transporte des surgelés aux particuliers. Les six camions doivent passer à la pompe au moins une fois par semaine. "Ce sont des camions frigorifiques qui descendent jusqu’à -30 °C en température. Ça demande énormément d’énergie et notamment du carburant puisque aujourd'hui, ça consomme entre 12 et 15 litres au cent", détaille Jean-Philippe Lebaillif, directeur de la société.



Une pénurie de produits frais dans quelques jours

Une autre entreprise achemine de la viande aux grandes surfaces et au marché de Rungis (Val-de-Marne). La consigne est claire : il faut faire le plein d’essence dès que possible. Au bout du fil, un client s’inquiète. "Le système D ça va être d’aller voir chez nos confrères si leurs cuves sont pleines, s’ils peuvent nous vendre du carburant, chose qui est interdite par la loi", déclare Éric Mouillé, directeur d’une société de transport frigorifique. Certaines enseignes de la grande distribution réservent désormais leur carburant pour ces transporteurs. Il pourrait y avoir une pénurie de produits frais dans quelques jours.