Pénurie de carburant : les automobilistes s'impatientent dans les files d'attente des stations-service

Des flots ininterrompus de véhicules, et des klaxons en signe d’impatience. “Là, je suis en fond de réserve, on tourne, on ne trouve pas d’essence”, explique un conducteur de l’Oise, qui a fait six stations et heure de queue avant la délivrance. En attendant que le bras de fer entre les syndicats et les groupes pétroliers se règle, il faut s’armer de patience.

Un gérant doit faire la circulation dans sa station

Pour mettre de l’ordre, le gérant d'une station-service de Creil (Oise), Pascal de Buquoy, fait la circulation. “Le problème, c’est que beaucoup de gens ne savent pas où se situe le réservoir, cela cause un peu de soucis”, explique ce dernier, en indiquant son chemin à un automobiliste. Il ne pense qu’il n’aura plus rien samedi 8 octobre, et attend toujours la confirmation de livraison. Pascal se voit donc dans l’obligation d’éteindre ses automates la nuit.