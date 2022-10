Pénurie de carburant : la com de l’exécutif frôle la panne sèche

Depuis la semaine dernière, l'exécutif peine à ajuster sa communication à ce que vivent de nombreux Français. Faisons un petit retour en arrière. Le mouvement de grève est entamé depuis le 20 septembre chez Esso-ExxonMobil, le 27 septembre chez TotalEnergies. Mercredi dernier quand Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, prend la parole à la sortie du conseil des ministres, cela fait donc au bas mot une semaine que le conflit social a débuté. , on ne va pas manquer d’essence, assure-t-il lors d'un point presse. Il y a un problème de grève qui va être réglé dans certaines raffineries."

Pas de pénurie, mais des tensions temporaires d'approvisionnement qui touchent environ 1 station sur 10.

En cause, une forte demande liée à des prix maîtrisés, et une grève qui affecte certaines raffineries.

Le Gouvernement suit la situation en continu avec les opérateurs. pic.twitter.com/jvaUPvKppy — Olivier Véran (@olivierveran) October 5, 2022

Pas de pénurie ? Inaudible pour qui doit déjà faire le tour des stations-service pour se ravitailler et de quoi alimenter le procès en déconnexion.

Vendredi, le Président de la République prend le dossier en main depuis Prague où il est en déplacement. "Je sais aujourd’hui l’inquiétude qu’il y a chez beaucoup de nos compatriotes en particulier dans la région Île-de-France et les Hauts-de-France pour ce qui concerne leur capacité à faire le plein d’essence". Emmanuel Macron, après Élisabeth Borne, met son poids dans la balance pour appeler à la fois les grévistes et les directions des groupes pétroliers à négocier. Les stocks stratégiques sont mobilisés.

Mais à la pompe, la situation se dégrade encore. Samedi, sur franceinfo, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, continue de positiver et assure que "la situation devrait continuer à s'améliorer", mais dans le même temps, le nombre de stations à sec est en augmentation : de 21% samedi, elles passent à près de 30% à connaître des difficultés sur "un produit au moins".

Lundi 10 octobre, Gabriel Attal, le ministre délégué au budget, joue désormais à fond la carte de l'empathie. "C’est plus qu’un week-end tendu, c’était un week-end de galère pour des millions de Français qui ont eu le plus grand mal à trouver de l’essence, a-t-il convenu sur France Inter. Le message que je veux leur passer, ça vaut ce que ça vaut, c’est qu’on a bien conscience des grandes difficultés. On fait tout pour que la situation s’améliore le plus rapidement possible."

Pénurie d'essence : "On fait tout pour que cette situation s'améliore", dit Gabriel Attal.



Le ministre de l'Action et des Comptes public, était l'invité du Grand entretien dans #le7930inter. Il est revenu sur la pénurie d'essence qui touche la France. ➡️ https://t.co/5PA31kuF5F pic.twitter.com/9TUkoi0sUx — France Inter (@franceinter) October 10, 2022

"On fait tout pour que la situation s'améliore", cela veut dire quoi exactement ? Le gouvernement affiche une hausse de 20% des livraisons ce week-end, grâce à la mobilisation des stocks stratégiques, de l'augmentation des importations en provenance notamment de Belgique, de l'autorisation accordée aux camions citernes pour circuler ce week-end, avec des temps de conduite rallongés pour les chauffeurs. Ceci dit, une source ministérielle reconnaît des difficultés à trouver des volontaires pour rouler le dimanche.

Et puis le gouvernement se heurte à ce qu'il qualifie de "surconsommation des Français", + 30% ce week-end : une augmentation de 20% des livraisons d'un côté, une augmentation de 30% de la consommation de l'autre, forcément cela coince. Mais cela montre aussi l'échec à rassurer.

Ce week-end, Agnès Panier-Runacher, la ministre de l'Énergie, a multiplié les coups de fils. C'est ce que dit son entourage, tout en refusant d'en dévoiler la teneur. Mais "si Esso et TotalEnergies ont fait un pas [dimanche] en tentant de renouer le dialogue avec les grévistes, c'est bien qu'ils ont aussi porté leurs fruits", note un familier de l'Élysée. Pour illustrer la difficulté à un retour à la normale, ce dernier utilise la comparaison avec la fuite d'eau : les dégâts peuvent se poursuivre après la réparation. En clair, même avec l'augmentation des livraisons, et même si la grève s'arrête, l'exécutif prépare les esprits à ce que la situation ne revienne pas immédiatement à la normale.