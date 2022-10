DIRECT. Pénurie de carburants : la grève se poursuit dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies

Ce qu'il faut savoir

Une semaine cruciale s'ouvre sur le front de la mobilisation dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies. La grève se poursuit, lundi 17 octobre, en dépit de menaces de nouvelles réquisitions. La pénurie de carburant ne semblait pas se résorber dimanche, les chiffres diffusés dans la soirée montrant une aggravation de la situation des stations-service : 30,1% étaient considérées en difficulté contre 27,3% la veille, du fait de livraisons moins nombreuses en week-end, selon le gouvernement. Suivez notre direct.

Flambée du prix à la pompe. Alors que la grève a fait drastiquement monter les prix à la pompe, la Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé la prolongation de la ristourne de 30 centimes, assurant que TotalEnergies allait "également" prolonger sa remise de 20 centimes. L'aide financée par l'Etat devait baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre.

De nouvelles menaces de réquisitions. Face à ce blocage, après environ trois semaines de grève, Elisabeth Borne a brandi la menace de nouvelles "réquisitions" de salariés en cas de "situations très tendues". Sur le plateau du "20 Heures" sur TF1, elle a demandé aux salariés grévistes de TotalEnergies "de respecter l'accord majoritaire et de ne pas bloquer le pays avec toutes les difficultés que cela crée". Plus tôt dans la journée, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, était monté au créneau en jugeant "inacceptable qu'il y ait la poursuite de blocages".

Pas de nouvelles réquisitions pour l'instant. Chez TotalEnergies, pour l'instant, seul le dépôt de Flandres, près de Dunkerque (Nord), a fait l'objet d'une réquisition lancée jeudi par le gouvernement. La préfecture du Nord a fait savoir dimanche à l'AFP qu'il n'y aurait pas d'arrêté de réquisition pris pour la nuit de dimanche à lundi sur ce dépôt. Actuellement, les grèves concernent trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200) et sont plus ou moins suivies selon les sites de TotalEnergies, selon le gouvernement. Il s'agit de ceux de Normandie (raffinerie et dépôt), Donges (raffinerie et dépôt), La Mède (bioraffinerie et dépôt), Flandres (dépôt) et Feyzin (dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raison technique).