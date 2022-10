Carburant : "D'ici milieu de semaine prochaine, on aura ce qu'il nous faut", assure un représentant des petites stations-service

Francis Pousse, président national de Mobilians, syndicat des distributeurs de carburants et des énergies nouvelles, représentant les petites stations-service, a estimé jeudi 27 octobre sur franceinfo que "d'ici le milieu de semaine prochaine, on aura vraiment ce qu'il nous faut en stations-service" alors que plus de 20% des stations-service sont toujours en difficulté dans 25 départements. "On estime que si la situation continue à s'améliorer, d'ici le milieu de la semaine prochaine, on aura vraiment ce qu'il nous faut en stations-service, c'est-à-dire les stocks habituels, ceux d'avant la crise pour permettre de ravitailler tout le monde", a-t-il affirmé.

La grève des salariés qui réclament des hausses de leur revenu ne touche plus que deux sites de TotalEnergies, à Gonfreville (Seine-Maritime) et Feyzin (Rhône). Sur les sites d'Esso, la grève a été levée mais "le redémarrage de deux raffineries Esso devrait être effectif ce milieu de semaine prochaine."

"Pour redémarrer une raffinerie, il faut 15 à 20 jours." Francis Pousse, président national de Mobilians à franceinfo

Les petites stations-service, situées en milieu rural, ont particulièrement souffert de la pénurie d’essence. "On commence à reprendre le retard en stations rurales, mais ce n'est vraiment pas simple. On en a beaucoup qui ont vécu 15 jours, voire 20 jours d'absence totale de carburant, ce qui est fort dommageable pour leur chiffre d'affaires", a-t-il souligné.Francis Pousse s'est voulu rassurant pour les Français qui prennent la route des vacances : "La situation s'arrange de jour en jour. Ça va continuer à s'arranger. Il n'y a pas de raison d'avoir de soucis, eu égard, entre autres, à la disponibilité de produits sur les grands axes et les autoroutes", a-t-il expliqué.