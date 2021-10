Les prix explosent dans le transport maritime : "Il y a une désorganisation mondiale"

Grande pagaille sur les mers. Le transport maritime a du mal à suivre le rythme de la reprise économique mondiale. Signe de la reprise sur les quais du port du Havre, le taux de remplissage des porte-conteneurs. "Le CMA CGM Bougainville, on voit qu'il est plein, décrit Stéphane Raison, directeur d’Haropa port. C'était un des plus grands porte-conteneurs du monde il y a quelques années. Ces navires qui arrivent d'Asie avant le Covid, ils étaient quasiment pleins à 80% et maintenant, ils sont pleins à 100%."

Des embouteillages dans le nord de l'Europe

Le vent qui souffle ce jour-là sur les eaux grises de l’immense bassin des porte-conteneurs du Havre ne parvient pas à faire envoler le sourire du directeur d’Haropa port. Derrière les grues de 50 m qui déchargent ces géants. Un balai de conteneurs soulevés et déposés par des chariots spéciaux. Au large, la mer est libre. Il n’y a pas de navires en attente à l’ancre, rien à voir avec les embouteillages plus au nord de l'Europe. "Vous avez des dizaines et des dizaines de navires en attente à Rotterdam, des dizaines et des dizaines de navires en attente à Anvers, alors qu’au Havre, il n'y a pas eu de temps perdu", indique Stéphane Raison.

Depuis la crise du Covid-19, qui a stoppé net les plus grandes économies de la planète avant de les faire redémarrer dans le désordre, rien ne va plus dans le transport maritime, cheville ouvrière de la mondialisation. "Nous vivons une situation très difficile, avec une désorganisation mondiale de la chaîne logistique, explique Anne-Sophie Fribourg, la présidente de la commission maritime de TLF Overseas, syndicat d’organisateurs de transports. Pour trouver des conteneurs, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, quelle que soit la route maritime. Il y a des problématiques pour trouver de l'espace sur les bateaux et des retards. Et puis, il y a des problématiques de congestion portuaire majeure dans les plus grands ports du monde.”

Des prix qui flambent

Résultat de cette pagaille tous azimuts. Un conteneurs met aujourd’hui quasiment 70 jours pour un trajet de la Chine à l’Europe, contre 50 début 2020. Et pour des prix qui flambent : environ 13 000 euros le conteneur contre 2 000 euros avant la crise. Les armateurs, tout en multipliant par 15 leurs revenus d’avant crise, lancent plus de navires sur les routes maritimes. Mais ça ne suffit pas. “La capacité a vraiment été adaptée à la fin 2020, sauf que les Américains ont continué à consommer, explique Paul Tourret, directeur de l’institut supérieur d’économie maritime. On a une consommation américaine qui tourne à peu près à 120% de ce qu'elle était avant même la période du Covid. Et aujourd'hui, on a une industrie du transport maritime qui est littéralement dépassée par le volume qu'on lui demande de transporter.” Cette situation pousse à la hausse les prix des marchandises transportées. Elle ne devrait s’améliorer avant la mi-2022.