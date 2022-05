La compagnie ferroviaire Thalys met fin à son service à bas coût Izy

Thalys met en avant "plus de clarté pour le client", une plus grande flexibilité et des tarifs qui peuvent rester avantageux avec notamment une offre permanente pour les moins de 26 ans.

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs. La compagnie ferroviaire franco-belge Thalys va mettre fin en juillet à son service Izy, un train plus lent et moins cher qui relie Paris et Bruxelles depuis 2016, pour reconcentrer son offre sur la grande vitesse. "Izy cessera ses activités le 10 juillet, après six ans", a annoncé une porte-parole mercredi 18 mai.

"Le concept Izy a fait ses preuves mais nous avions déjà réduit graduellement l'offre au cours des derniers mois et nous avons décidé de réintégrer entièrement toutes les liaisons entre Bruxelles et Paris sous la marque unique de Thalys", en empruntant entièrement la ligne à grande vitesse, a-t-elle ajouté.

"Plus de clarté pour le client"

Lancé en avril 2016, mais longtemps interrompu pour cause de pandémie de Covid-19, et timidement relancé en mai 2021, Izy propose une liaison Paris-Bruxelles en 2h30 environ, le train empruntant la ligne classique entre Paris et Arras. La tarification suit le modèle du "low-cost", comme sur Ouigo pour la SNCF, avec des prix de départ attractifs. Les TGV rouges de Thalys, eux, relient les deux capitales en 1h22.

