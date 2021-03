Covid-19 : des "passeports numériques" mais pas d'harmonisation pour relancer le transport aérien

Comment relancer un secteur quasiment à l'arrêt depuis le début de la pandémie de Covid-19 ? Après l'effondrement du trafic aérien, les compagnies commencent à tester des applications pour éviter la propagation du virus. La dernière en date est Singapore Airlines. À partir du 15 mars, elle inaugure un "passeport numérique" pour ses vols entre Singapour et Londres.

Singapore Airlines utilise l’application Travel Pass conçue par l'Association internationale du transport aérien (Iata). Cette appli qui fonctionne sous iOS affiche et authentifie les données sanitaires des passagers, comme leurs tests Covid-19 ou leur statut vaccinal. Singapore Airlines va commencer à tester ce dispositif sur des vols entre Singapour et Londres du 15 au 28 mars. Selon la compagnie, c'est la garantie de contrôles plus rapides et plus efficaces. D’autres compagnies prévoient d'utiliser ce Travel Pass, notamment Air New Zeland ou Emirates.

Autre intitiative : lundi soir, un premier vol "Covid free" (sans Covid) a fait la liaison de Tel Aviv à New York. La compagnie israélienne El Al a demandé un test antigénique à tous ses passagers avant de monter dans l’avion, sauf aux vaccinés. Israël veut rétablir ses vols réguliers mais aussi, et c’est la ministre israélienne des Transports qui le dit, "ramener les Israéliens pour les élections". Les législatives sont prévues dans deux semaines dans le pays.

On reste loin d'une harmonisation avec cette application Travel Pass ou ces mesures "Covid free". Seules quelques unes des grandes compagnies font ce choix et Air France, par exemple, teste une autre application, AOKpass, dès jeudi et pour quatre semaines pour les vols de Roissy-Charles-de-Gaulle vers la Guadeloupe ou la Martinique. Vous la télécharger si vous le voulez au moment où vous passez votre test PCR dans un laboratoire partenaire d’Air France, et le résultat s'affiche sous forme de QR code à scanner.

Alexandre de Juniac, le patron de l'IATA, a regretté sur franceinfo ce manque d'harmonisation : "Il faut qu’il n'y ait pas trop d’application pour ne pas compliquer la situation pour tout le monde, que ce soit pour les compagnies aériennes ou, surtout, pour les passagers. C’est un outil de certification qui est essentiel si on veut rouvrir les frontières de manière sûre et en ayant la confiance des États."

Un projet de "passeport vert" européen

Après cette année noire en 2020, le secteur aérien veut faire vite pour sauver la prochaine saison estivale. Le trafic de passager a baissé de 85% en 2020, indique l'IATA, et ça ne s'arrange pas en ce début d’année. On sent une certaine insistance de la part des compagnies pour que les États légifèrent sur les passeports vaccinaux et les pass sanitaires. "Nous avons besoin de certificats internationaux pour une vaccination ou un test pour remplacer les quarantaines", explique le patron de Lufthansa, première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers transportés.

La Commission européenne va proposer un projet de "passeport vert" numérique le 17 mars, pour voyager plus librement. Mais les 27 restent divisés sur la question. La Grèce et l'Autriche, mais aussi l'Espagne, l'Italie, la Bulgarie, le Danemark ou encore la Suède, veulent par exemple sauver leur saison estivale et veulent aller vite. La France, notamment, juge la question encore prématurée. Même si un pass sanitaire est quand même en cours d’élaboration. Les compagnies aériennes veulent donc être prêtes pour l'été et dès que les États se seront officiellement positionnés.

Un certificat de santé en Chine

De son côté la Chine vient de lancer un "certificat de santé pour les voyages internationaux". Il est officiellement lancé en chinois sur l’application WeChat, disponible sur les smartphones. Il est réservé aux citoyens chinois et contient via un QR code des informations sanitaires sur le statut vaccinal du voyageur, et sur les résultats de ses test de dépistage du Covid-19.

Le ministère des Affaires étrangères à Pékin précise que l’application est destinée à accélérer la "reprise économique mondiale" et à "faciliter le passage des frontières". La liste des pays avec lesquels la Chine discute pour la reconnaissance de ce certificat n’est pas claire pour le moment. Mais cela laisse espérer un élargissement à terme du système aux étrangers dans un délai et des conditions qui ne sont pas connues.

Le sujet est aussi discuté cette semaine au Palais du peuple où se tient la session annuelle du parlement chinois. Des délégués proposent que ce certificat soit mis en place entre la Chine continentale et Hong Kong, ce qui permettrait de voyager à nouveau plus facilement et de supprimer la quarantaine obligatoire à l’arrivée.