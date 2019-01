VIDEOS. Grand débat national : vivement critiquée pour coanimer une émission avec Cyril Hanouna, Marlène Schiappa s'explique

La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes doit participer, vendredi, à un numéro spécial de "Balance ton post", sur C8, autour du "grand débat national". Elle s'est justifiée sur Europe 1, mardi.

Marlène Schiappa va animer avec Cyril Hanouna une émission sur le grand débat national. Une initiative vivement critiquée sur les réseaux sociaux. "Twitter s'enflamme et s'indigne assez facilement", a lancé la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, sur Europe 1, alors que l'émission doit avoir lieu vendredi, sur C8.

"C'est un réflexe de Pavlov, dès que l'on fait quelque chose qui sort des codes, tout le monde s'indigne. Dès que l'on fait autre chose que d'aller sur un format classique, les gens s'indignent. J'ai fini par avoir l'habitude", s'est défendue Marlène Schiappa, comme elle l'avait fait sur Twitter.

"C'est Cyril Hanouna qui va animer et faire l'animation du show et des chroniqueurs parce que c'est lui l'animateur de l'émission. Moi, je serai là pour animer la partie débat. Je vais venir avec mes paperboards, mes feutres, et nous allons animer un débat comme si nous animions un atelier du grand débat national", a-t-elle détaillé sur BFMTV.

"L'un des premiers à avoir reçu des 'gilets jaunes'"

Pourquoi avoir choisi Cyril Hanouna ? "C'est l'un des premiers à avoir reçu des 'gilets jaunes', à avoir perçu l'ampleur de ce phénomène dès le mois de novembre alors même que le monde,moi y compris, pensait que c'était quelque chose qui allait rapidement s'essoufler", a fait valoir la secrétaire d'Etat.

Émission Schiappa/Hanouna: la secrétaire d'État se justifie: "c'est l'occasion de ramener le plus de monde possible vers le débat démocratique" pic.twitter.com/qfOiE84RnH — BFMTV (@BFMTV) 22 janvier 2019

"Il y a des gens qui regardent uniquement les émissions de Cyril Hanouna, qui sont éloignées du débat politique, qui peut-être ne sont pas allées voter, qui se sentent exclues de la démocratie", a également estimé Marlène Schiappa. Pour elle, "c'est l'occasion de ramener le plus de monde possible vers le débat démocratique".