Marlène Schiappa va animer une émission sur le grand débat national avec Cyril Hanouna

Près de 600 débats sont organisés un peu partout en France sur le site du grand débat national, mais celui organisé vendredi 25 janvier par C8 dans l'émission "Balance ton post" de Cyril Hanouna affiche une guest-star particulière : la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa. La chaîne prmet qe les téléspectateurs "voteront en direct pour retenir sept idées qui seront transmises au gouvernement" annonce la chaîne dans son communiqué.

#Événement L'émission @BalanceTonPost se saisit du #GrandDebatNational et propose une émission spéciale animée par la ministre @MarleneSchiappa et @CyrilHanouna . Vendredi à 22h30 en direct sur @C8TV pic.twitter.com/szmbLFvCTP

La présence de la ministre dans une émission organisant des débats sur des terrains glissants ("Pour ou contre l'IVG en France ?") a suscité un tollé chez les internautes.

Cyril Hanouna et Marlène Schiappa qui vont animer ensemble un grand débat. Jpp Venez on rajoute Franck Dubosc et Anne Roumanoff pendant qu'on y est rofl

Des responsables politiques ont également critiqué cette décision, comme Elodie Jauneau (PS).

On croit que c’est du @le_gorafi.

On se dit ensuite que c’est un #Kamoulox.

Et après, on réalise que non. Jusqu’au bout de la startup nation disruptive, @MarleneSchiappa, Secrétaire d’Etat à la #GrandeCauseToujours sera bien chez @Cyrilhanouna sur @C8TV.#GrandDébatNational pic.twitter.com/Gnuj9obU5g