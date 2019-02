VIDEO. Le mouvement des "gilets jaunes" infiltré par les extrêmes

Les images ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Des groupes de militants antifascistes et des des militants d'extrême-droite s'affrontent violemment à Lyon (Rhône), samedi 9 février, lors de la 13e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Ce genre de scènes se répètent au fil des semaines de mobilisation.

"Au départ l'extrême-gauche n'était pas présente dans les manifestations. L'extrême-droite, elle est présente depuis le 17 novembre, explique à France 2 l'historien Sylvain Bouloque. Au fur et à mesure, comme l'extrême-gauche a vu qu'il y avait un certain nombre de revendications populaires, ils se sont immiscés dans le mouvement et ils ont tente d'en chasser l'extrême-droite avec d'autres revendications."

L'extrême-droite a affiché très tôt ses couleurs dans les revendications. Certains personnages se sont illustrés, comme Hervé Ryssen, auteur de plusieurs ouvrages antisémites et Yvan Benedetti, ancien du Front national et ancien président de l’Œuvre française, un mouvement dissous par les autorités en 2013.