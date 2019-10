VIDEO. Des militants pour le climat et des "gilets jaunes" occupent un centre commercial à Paris

Ils se sont rassemblés dans le centre commercial Italie 2 ce samedi matin. Certains manifestants avaient sorti des parapluies, "en hommage aux manifestants" de Hong Kong.

Des "gilets jaunes" et des militants pour le climat main dans la main. Samedi 5 octobre, plusieurs centaines de militants se sont rassemblés dans le centre-commercial Italie 2, dans le 13e arrondissement de Paris. Ils ont occupé le bâtiment et barricadé les accès à l'aide de palettes en bois. La foule scandait notamment : "Travaille, consomme et ferme ta gueule".

Dans le hall d'entrée du centre commercial Italie 2 à Paris, les militants chantent la chanson pour Macron.



D'autres activistes se préparent à grimper sur la façade. #RIO #ExtinctionRebellion #GiletsJaunes pic.twitter.com/mEhKnW02cw — Léo Tix' (@Leo_Tix) October 5, 2019

Certains manifestants avaient aussi sorti des parapluies, "en hommage aux manifestants" de Hong Kong, qui ont fait de cet accessoire leur symbole de lutte depuis plusieurs mois. Les militants parisiens ont aussi brandi une pancarte : "Ensemble détruisons ce qui nous détruit" et utilisé des homards gonflables pour bloquer des portes. Ce n'est pas la première fois que les "gilets jaunes" et les manifestants pour le climat se rassemblent pour des actions conjointes. Des échanges et des discours communs avaient déjà eu lieu lors de la marche pour le climat, le 20 septembre.

Outre le mouvement écologiste Extinction Rebellion, différents collectifs sont également présents, comme Youth for climate, Cerveau non disponible, Radio action, Comité autonomie queer et des "gilets jaunes", selon une représentante de XR qui ne veut pas être identifiée. Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement des gilets jaunes, est notamment présent. Après le passage d'une patrouille de police vers 10h30, plusieurs camionnettes des forces de l'ordre (police et gendarmerie) ont pris position autour du centre un peu après 11 heures.