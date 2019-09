DIRECT. Nouvelle marche pour le climat à Paris en parallèle de la mobilisation des "gilets jaunes" et de la manifestation contre les retraites

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain d'une grève mondiale pour le climat, des milliers de personnes marchent de nouveau pour l'avenir de la planète, samedi 21 septembre. A Paris, une marche doit s'élancer dès 14 heures. D'autres ont eu lieu samedi matin en France. Suivez la situation dans notre direct.

"Dénoncer l'inaction climatique et exiger la justice sociale". C'est l'objectif de cette nouvelle mobilisation organisée aux quatre coins du pays. A Paris, un rassemblement était prévu dans la matinée et une marche doit partir à 14 heures de la place Edmond Rostand. Certains groupes de "gilets jaunes" ont appelé à rejoindre le combat environnemental.

Des marches un peu partout en France. Quelque 15 000 personnes ont manifesté à Lyon pour ce que le collectif Lyon climat appelle une "maniforestation" en demandant des arbres dans leur ville, "de la nature pas du béton", et en réclamant de "changer le système" maintenant car "il est encore temps". France Bleu Normandie rapporte que 1 400 personnes ont participé aussi à une marche pour le climat à Rouen, après s'être rassemblées face à la gare et après des prises de paroles.

Faible mobilisation vendredi à Paris. Quelque 9 400 personnes ont défilé le 20 septembre dans les rues de la capitale. Un chiffre loin des quelque 100 000 manifestants de Berlin, la capitale allemande. En Australie, plus de 300 000 personnes - jeunes, parents et autres - se sont rassemblées dans plusieurs villes. Plus du double qu'au mois de mars, lors d'un premier mouvement similaire.