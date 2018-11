Transition écologique : "On est tous un petit peu désemparés par rapport à l'ampleur de la difficulté", admet Brune Poirson

"On est tous un petit peu désemparés par rapport à l'ampleur de la difficulté", a admis vendredi 23 novembre sur franceinfo Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. "Il n'y a pas de baguette magique pour la transition écologique", a-t-elle déclaré au lendemain de l'intervention de Nicolas Hulot sur France 2.

Vous avez vu la complexité des problèmes qu'on a à régler. Vous pensez que l'humanité a été déjà confrontée à ça ? Jamais. Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire à franceinfo

"C'est facile de mettre tout sur le dos du gouvernement comme si on avait toutes les solutions dans nos mains, a-t-elle ajouté. On a une partie des solutions. On a une partie importante des leviers. Je ne nie pas nos responsabilités, mais c'est une responsabilité qui est collective. C'est pour cela qu'on veut mener des concertations sur le territoire et travailler ensemble avec des syndicats, des entreprises, des représentants des citoyens, des hommes politiques pour dessiner, pour continuer d'avancer sur des solutions sur mesures. Le gouvernement seul ne pourra pas trouver ces solutions-là."