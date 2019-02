Selon un sondage, 52% des Français estiment que les "gilets jaunes" doivent cesser leur mouvement

Ils étaient seulement 37% à penser la même chose un mois plus tôt.

Le soutien aux "gilets jaunes" s'effrite. Une majorité de Français (52%, +15) estime qu'ils doivent maintenant cesser leur mouvement et leurs actions, selon un sondage Ifop pour le JDD publié dimanche 17 février. Ils étaient 37% à penser la même chose un mois plus tôt. A l'inverse, 38% estiment que Les "gilets jaunes" doivent continuer leur mouvement et leurs actions (-14). 10% ne se prononcent pas (-1).

Ceux qui souhaitent le plus que le mouvement continue sont les sympathisants de La France insoumise (69%) et ceux du Rassemblement national (72%). Ils sont aussi majoritaires (62) chez les ouvriers. Au total, 50% des Français disent soutenir ou avoir de la sympathie pour le mouvement des "gilets jaunes" (-5), mais seulement 11% se disent eux-mêmes "gilets jaunes" (-5).

16% des Français hostiles au mouvement

Ceux qui soutiennent le mouvement passent de 29 à 24%, et ceux qui disent avoir de la sympathie pour lui restent à 26%. A l'inverse, les Français qui se disent opposés à ce mouvement augmentent d'un point (18%) et ceux qui y sont hostiles de 4 points (16%). Ceux qui y sont indifférents stagnent à 16%.

A la question "vous-même, diriez vous que vous êtes 'gilet jaune'", ceux qui se définissent comme tels tombent à 11% (-5), tandis que ceux qui ne se sentent pas "gilets jaunes" passent à 44% (+4). Mais 45% disent ne pas être "gilets jaunes" mais soutenir l'action de ce mouvement (+1).

>> Sondage réalisé en ligne du 13 au 14 février auprès d'un échantillon de 1.012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1%.