Réveillon : bienvenue en 2019 !

Un réveillon inoubliable, lundi 31 décembre, sur la plus belle avenue du monde pour ces 200 000 visiteurs, composés de Français et de touristes, venus fêter le passage à la nouvelle année. "C'est très beau, c'est magnifique, mais c'est Paris", confie un couple. "Paris c'est merveilleux, on est heureux !", s'exclament des touristes.

Les "gilets jaunes" ont fêté la nouvelle année

À quelques mètres de là, plus de 200 "gilets jaunes" ont profité de la soirée sur les Champs-Élysées. Pour eux, pas question de gâcher la fête. "C'est festif, c'est convivial, mais voilà les sujets sont toujours présents", relate un passant. Des hommes et des femmes "gilets jaunes" s'étaient réunis aussi sur des ronds-points un peu partout en France, notamment ici à Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme, près de Valence. Des "gilets jaunes" ont installé des platines pour le DJ pour célébrer 2019, parfois même avec des automobilistes.

