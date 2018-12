Réveillon : 12 000 forces de sécurité dans la capitale

À quelques heures du réveillon, les Champs-Élysées se préparent à festoyer en toute sécurité. "Un commerçant me le confirmait il y a quelques instants, ce soir [lundi 31 décembre] on s'attend à des Champs-Élysées encore plus noirs que d'habitude. Il y aura ceux qui veulent assister au spectacle pyrotechnique, son et lumière, sur la plus belle avenue du monde. Ils étaient 400 000 l'an dernier. Ce soir, il y aura en plus près de 9 000 'gilets jaunes' qui se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux sur cette avenue des Champs-Élysées pour une manifestation pacifique", rapporte la journaliste de France 3 Dorothée Lachaud, présente sur place à la mi-journée.

Passer à l'année 2019 en toute sécurité

"La sécurité a été renforcée. Au total, 148 000 policiers, gendarmes, mais aussi soldats de l'opération Sentinelle seront répartis sur l'ensemble du territoire, c'est 8 000 de plus que l'an dernier. Rien que dans la capitale, ils seront 12 000 à sillonner les rues de Paris avec un objectif : permettre à tous de passer à l'année 2019 en toute sécurité", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT