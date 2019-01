Rencontre avec Wauquiez, déjeuner-débat... A quoi va ressembler la visite de Macron dans la Drôme ?

Le chef de l'Etat se rend jeudi dans la Drôme pour un troisième rendez-vous avec les maires dans le cadre du grand débat national.

Après Grand-Bourgtheroulde (Eure) et Souillac (Lot), place à Valence (Drôme). Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, y rencontrera des maires d'Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 24 janvier, pour un troisième échange avec les édiles dans le cadre du grand débat national.

Après des débats de plus de 6h30 les 15 et 18 janvier, en présence de quelque 600 maires de Normandie et d'Occitanie, l'Elysée a privilégié une nouvelle formule pour cette rencontre. Comment cet échange se déroulera-t-il ?

Une rencontre avec Laurent Wauquiez

C'est une première depuis l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, en décembre 2017. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes échangera en tête-à-tête avec Emmanuel Macron à Valence, jeudi en fin de matinée. Leur rencontre devrait durer une demi-heure environ.

En un an, Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez ne se sont jamais entretenus officiellement. Ils s'étaient auparavant rarement croisés.

Un déjeuner-débat avec des maires et élus

Après cet échange, Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez se rendront à un déjeuner-débat à la préfecture de la Drôme, à Valence, où "l'ensemble des présidents des associations des maires et des maires ruraux des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes" seront conviés. Les maires des trois sous-préfectures de la Drôme ont également été invités, tout comme les parlementaires du département et la présidente du conseil départemental, Marie-Pierre Mouton (LR), précise Libération.

Ce débat devrait durer bien moins longtemps que les deux précédents – 3h30 environ. Il sera aussi bien moins médiatisé que ceux de Grand-Bourgtheroulde et Souillac, où plusieurs dizaines de maires avaient interpellé Emmanuel Macron sur de multiples sujets soulevés par les "gilets jaunes", et sur le malaise de la ruralité. La rencontre jeudi midi ne sera pas retransmise en direct par les chaînes d'information en continu. Selon Le Parisien, ce déjeuner-débat sera uniquement "poolé en rédaction", c'est-à-dire que seuls quelques rédacteurs pourront y assister.

Le chef de l'Etat sera accompagné de plusieurs ministres pour ce déplacement, ajoute Le Dauphiné libéré. Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu, la secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon, chargée d'animer le grand débat national, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, seront présents. Un large périmètre de sécurité a été prévu autour de la préfecture, entre 10 heures et 16 heures jeudi, précise Le Dauphiné libéré.

La visite d'une structure d'accueil pour seniors

Jeudi après-midi, Emmanuel Macron visitera ensuite une structure d'accueil de jour, Le Clos de l'Hermitage, à Bourg-de-Péage (Drôme). Cet établissement reçoit chaque jour des personnes ayant plus de 62 ans.

Des animations y sont proposées et sont gérées par "des volontaires du service civique", a précisé l'Elysée, rapporte Le Figaro.