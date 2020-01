Plus de 80% des radars fonctionnent à nouveau, contre 70% au plus fort de la crise des "gilets jaunes"

L'objectif fixé par l'Etat est de 93% des radars en état de fonctionner sur le territoire.

82% des radars fonctionnent à nouveau en France, alors que seulement 70% d'entre eux flashaient au plus fort de la crise des "gilets jaunes" a indiqué à franceinfo le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, confirmant une information de RMC. L'objectif fixé par l'Etat était de 93% des radars en état de fonctionner sur le territoire.

Un coût de 36 millions d'euros pour l'État

Les réparations de radars endommagés ont coûté 36 millions d'euros à l'Etat, et ce sur les deux années 2018 et 2019. Ce montant prend en compte également la mise en place des radars tourelles. Emmanuel Barbe note également que ces radars tourelles sont la cible "de commandos de destructeurs de radars". Ce "petit noyau dur" n'est en rien comparable avec les nombreuses destructions constatées au plus fort de la crise des "gilets jaunes", précise encore le délégué interministériel à la sécurité routière.