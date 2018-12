Pas de prime de Noël mais une suppression de prime mensuelle pour les aides-soignants de l'hôpital de Flers dans l'Orne

Une prime de sujétion de 120 à 140 euros leur était versée pour compenser la précarité de leur statut. Le directeur l'a supprimée pour "faire des économies".

Près d'une centaine d'aides-soignants contractuels de l’hôpital de Flers, dans l'Orne, a découvert dans un courrier, juste avant Noël, que leur prime de sujétion a été supprimée, rapporte vendredi 28 décembre France Bleu Normandie. C'est une prime mensuelle de 120 à 140 euros pour compenser certaines conditions de travail.

"Les gilets jaunes se mettent dans la rue pour leur pouvoir d'achat et là, les aides-soignants vont perdre 120 à 140 euros de pouvoir d'achat", explique Dominic Gallet, délégué CFTC. Le directeur a envoyé des courriers à tous les contractuels dont le contrat se terminait.

Mis devant le fait accompli pour Noël

"Du jour au lendemain, le jour de Noël, certains ont reçu un courrier, c'est inadmissible. On leur renouvelle leur contrat mais la prime d'aide-soignant n'existe plus", ajoute le syndicaliste. Inadmissible pour le Dominic Gallet alors que, dans le même temps, Emmanuel Macron encourage les entreprises privées qui le peuvent à donner une prime défiscalisée à leurs employés. "Le directeur avait parlé de pistes pour faire des économies, mais on n'a jamais débattu de ça dans nos instances. Les aides-soignants vont perdre 120 à 140 euros de pouvoir d'achat. Ils ont été mis devant le fait accompli", dénonce le syndicaliste.

Cette prime mensuelle de 120 à 140 euros concerne près d'une centaine d'aides-soignants contractuels. Elle n'est pas obligatoire, mais compense les difficultés du métier.