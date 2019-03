Paris : le couple soupçonné d’avoir participé au saccage du Fouquet’s ressort libre du tribunal

Les prévenus, originaires d'Indre-et-Loire, étaient jugés en comparution immédiate samedi.

Le couple soupçonné d’avoir participé au saccage du Fouquet’s à Paris est ressorti libre du tribunal samedi 23 mars, pour cause de "nullité de procédure", indique le journaliste de franceinfo présent à l'audience.

Ces deux personnes étaient jugées en comparution immédiate à Paris, deux jours après leur placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte des chefs de dégradations par moyens dangereux, vols aggravés et recels aggravés.

L'avocat du couple, Arié Alimi, a soulevé plusieurs nullités de procédure et le président du tribunal, après une heure de délibéré a estimé qu'elles étaient valables. Toujours selon l'avocat, l'homme de 43 ans a égaré son traitement contre la narcolepsie, avant l'arrivée au tribunal. Sans son traitement, l'homme s'endormait par intermittence dans le box. Le procureur a estimé qu'il ne pouvait pas être jugé alors qu'il n'avait pas son traitement. Par ailleurs, Me Arie Alimi assure que dans une vidéo, on peut apercevoir un vigile du Fouquet's distribuer des couverts et autoriser la femme à prendre un tabouret de la brasserie.

Un tabouret et des couverts volés

Le couple avait été interpellé près de Tours (Indre-et-Loire) par la police judiciaire parisienne. C'est une publication Facebook de la jeune femme, montrant des photos d'un tabouret et de couverts volés dans le célèbre restaurant, qui avait alerté les gendarmes d'Indre-et-Loire.

Au domicile de l'aide-soignante de 30 ans, les enquêteurs avaient retrouvé les objets en question. La trentenaire avait été interpellée avec son conjoint de 43 ans qui avait lui aussi reconnu avoir participé à la manifestation.

Samedi 16 mars, le Fouquet's avait été saccagé en marge de la mobilisation des "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées. La direction du restaurant a annoncé vendredi qu'il resterait fermé pour "plusieurs mois".