Manifestation des "gilets jaunes" à Paris : une enquête ouverte après la diffusion d'images montrant un homme frappé au sol par un policier

Le parquet annonce, dimanche 19 janvier, l'ouverture d'une enquête du chef de "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", après la diffusion d'images montrant un manifestant frappé au sol par un CRS. Les faits sont survenus en marge de la mobilisation des "gilets jaunes", samedi à Paris. Sur les images, le manifestant semble blessé au visage. L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

On vient de me transmettre cette vidéo #Acte62

On y voit un policier frapper au visage une personne blessée et déjà maitrisée

Un des policiers présent sur la vidéo fait partie d'une ULI2R d'une CI de Paris.

(Je ne connais pas l'auteur de la vidéo) pic.twitter.com/JF7rsaWV5J