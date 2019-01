Liste des "gilets jaunes" aux européennes : le directeur de campagne d'Ingrid Levavasseur se retire

Hayk Shaninyan explique, sur Facebook, qu'il est "en proie aux doutes".

Quelques jours après l'annonce d'une liste des "gilets jaunes" aux élections européennes, le directeur de campagne Hayk Shaninyan annonce qu'il jette l'éponge, dans un post Facebook publié lundi 28 janvier. Le Lyonnais devait épauler Ingrid Levavasseur à la tête de la liste Rassemblement d'initiative citoyenne, déjà très critiquée au sein des "gilets jaunes". Mais dans sa publication, il évoque "de la précipitation" et explique être dans "le doute".

"Du temps pour lui"

Cette décision intervient après la blessure à l'œil de Jérôme Rodrigues pendant la manifestation de samedi à Paris. Hayk Shahinyan parle ainsi de "la blessure grave de Jérôme que je connais et pour qui jai beaucoup de respect". Il énumère aussi "l'accumulation des blessés graves", l'aproche d'une grève générale (mardi 5 février) et "bien d'autres paramètres encore" qui "créent le doute". "J'ai pris la décision de me retirer de toutes mes activités, revenir à Lyon et prendre une semaine pour analyser, réfléchir, préparer des propositions, et prendre du recul", conclut-il.

"Il a besoin d'un peu de temps pour lui", explique au Figaro le chef d'entreprise Frederic Mestdjian, quatrième sur la liste, avant d'ajouter : "La liste continue. On est tout aussi motivé qu'au départ, si ce n'est plus."