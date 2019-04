La justice lève le contrôle judiciaire du reporter Gaspard Glanz, qui pourra se trouver à Paris le 1er-Mai et lors des manifestations des "gilets jaunes"

Le reporter avait été placé en garde à vue, samedi 20 avril, après avoir été interpellé à Paris, en pleine mobilisation des "gilets jaunes". Affirmant avoir été visé par une grenade de désencerclement, il avait apostrophé des policiers et avait fait un doigt d'honneur à l'un d'eux.

Victoire juridique pour Gaspard Glanz. La justice a levé lundi 29 avril le contrôle judiciaire qui visait le journaliste indépendant. Ce contrôle lui imposait de ne pas paraître à Paris tous les samedis et le 1er-Mai en attendant d'être jugé le 18 octobre pour "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique", a appris franceinfo auprès de son avocate. Le reporter avait été placé en garde à vue, samedi 20 avril, après avoir été interpellé place de la République, à Paris, en pleine mobilisation des "gilets jaunes". Sur une vidéo diffusée sur YouTube, on le voit apostropher les forces de l'ordre et faire un doigt d'honneur à un policier. Il leur reprochait d'avoir été visé par une grenade de désencerclement.

"Une décision importante pour toutes les personnes interpellées"

"C'est une mesure qui était donc illégale dès le jour où elle a été prononcée. Gaspard Glanz aurait pu donc se trouver à Paris samedi dernier pour couvrir la manifestation des 'gilets jaunes'", indique à franceinfo Aïnoha Pascual, l'avocate de Gaspard Glanz. "C'est une décision importante pour lui, mais également pour toutes les personnes interpellées dans les manifestations et placées sous contrôle judiciaire : le tribunal a en effet rappelé la nécessité de motiver ce type de décision."